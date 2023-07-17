В Удмуртии снизилось количество совершивших преступление подростков

По итогам первого полугодия 2023 года в Удмуртии на 39% сократилось число подростков, совершивших преступные деяния. Об этом на совещании под председательством премьера Ярослава Семенова рассказала вице-премьер Татьяна Чуракова. Совещание было посвящено профилактической работе с подростками, состоящими на различных видах учета, в летний период, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

«Сейчас в разгаре летние каникулы, наша задача — организовать занятость несовершеннолетних, особенно, состоящих на ведомственных учетах»,— отметила госпожа Чуракова.

В 17 районах республики не зафиксировали преступления подростков, которые ранее попадали в поле зрения органов системы профилактики. В частности, это Шарканский, Балезинский, Игринский, Малопургинский, Увинский, Якшур-Бодьинский районы и ряд других.

В июне в Удмуртии организовали 39 профильных смен для 2076 человек. Это дети из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети из малообеспеченных семей, дети и подростки, состоящие на различных видах учета.

Кроме того, в республике работают 80 программ по временному трудоустройству подростков, благодаря которым 557 ребят были трудоустроены. Ряд мероприятий провели в муниципалитетах

В конце доклада вице-премьер попросила глав городов и районов взять на контроль вопросы занятости несовершеннолетних, а особое внимание уделить трудным подросткам, состоящим на различных видах учета.

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