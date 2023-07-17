РЖД: поезда в сообщении с Кубанью следуют по графику

Железнодорожное сообщение с Краснодарским краем осуществляется в штатном режиме в соответствии с графиком. Об этом сообщила пресс-служба РЖД.

«Поезда, задержанные в связи с происшествием на Крымском мосту, будем по возможности вводить в расписание»,— говорится в сообщении.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что поезда по Крымскому мосту запустят к 09:00. В настоящее время движение через мост перекрыто из-за происшествия. Жителям и гостям полуострова рекомендовано строить маршруты по сухопутному направлению через новые регионы РФ. Движение на паромной переправе приостановлено в связи с непогодой.

Анастасия Донскова

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