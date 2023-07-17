Под Екатеринбургом в ДТП с пассажирским автобусом погиб человек

На трассе Серов — Екатеринбург столкнулись пассажирский автобус и легковой автомобиль Renault Logan, в результате чего погиб человек. В пресс-службе прокуратуры Свердловской области сообщили, что инцидент произошел утром 17 июля на 344 км дороги.

По предварительной информации, автобус №509 двигался по маршруту из Краснотурьинска в Екатеринбург. Renault Logan, пытаясь развернуться на другую полосу, столкнулся с автобусом. По итогу в ДТП погиб водитель легковушки. Среди 15 пассажиров автобуса пострадавших нет.

Точная причина аварии будет установлена по результатам расследования полиции.

Проверку по факту ДТП также начала прокуратура. Будет исследовано, проводился ли техосмотр автобуса перед выходом на линию, проводился ли медосмотр водителя, а также будет дана оценка соблюдению законодательства о норме рабочего времени и отдыха водителя.

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