Движение поездов на Крымском мосту возобновят в 9:00

Движение железнодорожного транспорта, следующего через Крымский мост, возобновят около 9:00. Об этом в телеграм-канале сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

По его словам, расписание поездов будет нагоняться. Данные по работе паромного сообщения будут также уточнены к 9:00. «О причинах происшествия дополнительно сообщат правоохранительные органы, на месте работают все необходимые службы», — написал господин Аксенов.

После ЧП на Крымском мост РИА «Новости» сообщило, что поезда в Краснодарский край и из региона следуют согласно расписанию. Однако позже оператор перевозок, компания «Гранд Сервис Экспресс» сообщила о возможных сбоях в движении поезда «Таврия». Кроме того, в Южной пригородной пассажирской компании заявили, что отправление поезда «Керчь — Анапа», маршрут которого идет по Крымскому мосту, задерживается.

Александр Орлов

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