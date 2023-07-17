Движение поездов «Таврия» изменят из-за ЧП на Крымском мосту

Движение поездов «Таврия», следующих по направлению в Крым и обратно, может измениться из-за происшествия на Крымском мосту. Об этом сообщила пресс-служба компании «ГрандСервисЭкспресс».
«Создан оперативный штаб, который в максимально короткие сроки будет решать все возникающие задачи»,— говорится в сообщении.
Крымский мост перекрыли из-за происшествия в районе 145-й опоры. По данным минтранса РФ, повреждено дорожное полотно, опоры целы. По информации Оперативного штаба Краснодарского края, движение на Керченской паромной переправе приостановлено в связи с погодными условиями.
Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram