Число претендентов на пост главы Хакасии сократилось до четырех

В Хакасии сократилось число участников, претендующих на пост главы республики. Вечером 16 июля избирательная комиссия региона завершила прием документов от кандидатов.

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По данным избиркома, самозанятый Алексей Хабаров, выдвинутый «Родиной», и заместитель главного редактора газеты «Хакасия», депутат верховного совета (ВС) республики Ольга Ширковец от партии «Справедливая Россия - Патриоты - За правду» не предоставили избиркому необходимый пакет документов.

Ранее республиканский избирком уже зарегистрировал в качестве кандидатов главу республики Валентина Коновалов (КПРФ) и депутата ВС Михаила Молчанова (ЛДПР). Кроме них документы подали депутат Госдумы РФ Сергей Сокол («Единая Россия») и гендиректор ООО «Авиационный завод «Ирбис» Владимир Грудинин («Коммунисты России»).

Выборы главы Хакасии состоятся 8-10 сентября 2023 года.

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Валерий Лавский