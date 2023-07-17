В Иркутске военсуд приговорил офицера к штрафу за махинации с авиационным топливом

К штрафу в размере 45 тыс. руб. Иркутский гарнизонный военный суд приговорил капитана Александра Козлова, который обвинялся в махинациях с ГСМ. Кроме того, офицера лишили на полтора года права занимать должности на государственной службе, сообщил Telegram-канал 2-го Восточного окружного военного суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Как указывается в материалах следствия, военнослужащий внес в официальные документы недостоверные сведения о заправке воздушного судна авиационным керосином в большем количестве, чем было заправлено фактически. Документы капитан Козлов передал начальнику топливного склада воинского подразделения, получив за это 930 тыс. руб.

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Илья Николаев