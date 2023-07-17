Глава Севастополя призвал не запасаться бензином из-за ЧП на Крымском мосту

Запас бензина в Севастополе достаточный, дефицита не будет, поэтому запасаться топливом не надо. Об этом в телеграм-канале заявил губернатор города Михаил Развожаев.

По его словам, с продуктами в городе также нет проблем. Глава Севастополя призвал жителей сохранять спокойствие.

Что именно произошло на Крымском мосту, до сих пор неизвестно. Утром 17 июля глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Российские телеграм-каналы писали о взрывах и о погибших, однако эта информация до сих пор не подтверждена.

Власти просят туристов воздержаться от поездок на полуостров, а в случае необходимости пользоваться альтернативным маршрутом через новые регионы РФ.

Александр Орлов

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