Сибирские футбольные команды выиграли первые матчи чемпионатов в Первой и Второй лигах

«Енисей» удачно стартовал в чемпионате российской футбольной Первой лиги сезона 2023/2024. Красноярцы 16 июля в гостях обыграли краснодарскую «Кубань».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Счет в матче на 17-й минуте открыл игрок «Енисея» Антон Орлов, который ранее выступал за «Кубань». Он точно ударил с линии штрафной площади. Во втором тайме «Кубань» сравняла счет, но на 69-й минуте Виталий Стежко (он начинал играть в футбол в Краснодаре) после подачи углового головой отправил мяч в дальний верхний угол и установил окончательный счет - 2:1.

В минувшее воскресенье начался чемпионат и во Второй лиге. В дивизионе «Золото» омский «Иртыш» также в гостях обыграл клуб «Спартак Кострома» со счетом 2:1. Голы у гостей во втором тайме забили Андрей Разборов и Павел Кудряшов.

В «серебряном» дивизионе «Новосибирск» на домашнем стадионе в присутствии 2,8 тыс. зрителей победил липецкий «Металлург» 1:0. Единственный гол в матче уже на четвертой добавленной минуте головой забил защитник Вячеслав Ларенц.

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Валерий Лавский