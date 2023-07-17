Александр Бастрыкин взял на контроль дело о нападении на девочку в магазине Новосибирска

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил СУ СК России по Новосибирской области доложить о ходе проверки по факту нападения на девочку в одном из магазинов.

По предварительным данным, в продуктовом магазине Железнодорожного района Новосибирска неизвестная женщина с силой толкнула девятилетнюю девочку, которая находилась в помещении без родителей. Как уточняют в ведомстве, несовершеннолетняя получила ушиб.

Следственные органы устанавливают личность женщины. Предположительно ей 50-55 лет.

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Лолита Белова