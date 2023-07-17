Работу паромной переправы остановили из-за ЧП на Крымском мосту

Работа паромной переправы через Керченский пролив, соединяющей Крым и Краснодарский край, остановлена из-за ЧП на Крымском мосту. Об этом в телеграм-канале сообщил глава Темрюкского района Федор Бабенков.

Поезда в Краснодарский край и из региона следуют согласно расписанию, сообщили «РИА Новости» в центре поддержки РЖД.

Ранее глава Крыма, губернатор Кубани и пресс-служба Минтранса России попросили воздержаться от поездок на полуостров и в обратном направлении. В случае необходимости власти предложили воспользоваться альтернативными маршрутами через новые регионы РФ.

Александр Орлов

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