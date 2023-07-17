Власти Крыма сообщили, что полуостров обеспечен топливом и продуктами

Крым обеспечен горюче-смазочными материалами, продовольственными и промышленными товарами. Об этом заявил врио министра промышленной политики Крыма Елена Элекчян. По ее словам, на местных складах есть все необходимые запасы.

В министерстве курортов Крыма разворачивается координационный штаб. Ранее о его создании также объявил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Утром 17 июля глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что на Крымском мосту полностью остановлено движение из-за неизвестного ЧП в районе 145-й опоры. Российские телеграм-каналы писали о взрывах и погибших. Официально эта информация не подтверждена.