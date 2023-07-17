На Кубани сформировали оперативный штаб из-за ЧП на Крымском мосту

В Темрюкском районе сформировали оперативный штаб для координации действий всех служб из-за ЧП на Крымском мосту. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Оперштаб также займется организацией помощи людям, находящимся в пробке на подъездах к мосту. По данным «Яндекс.Карт», на подъезде к мосту со стороны Краснодарского края протяженность пробки составляет несколько километров. Затор также наблюдается со стороны полуострова.

В оперативном штабе Кубани сообщили, что на въезде в Темрюкский район со стороны Славянска-на-Кубани и Анапы сотрудники полиции информируют водителей, что проезд на Крымский мост закрыт.

Что именно произошло на мост, до сих пор неизвестно.

Леонид Ломакин

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