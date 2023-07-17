Два человека погибли из-за наезда КамАЗа на металлическую опору моста

ГУ МВД по Красноярскому краю выясняют обстоятельства происшествия на автомобильной дороге в Емельяновском районе. По предварительным данным, грузовой автомобиль КамАЗ в ходе строительных работ по установке наземного пешеходного перехода на закрытом участке трассы после разгрузки не опустил кузов.

Впоследствии, при движении автомобиль кузовом сбил металлическую балку, которая лежала на опорах над дорогой. В результате инцидента балка обрушилась на транспорт, водитель и пассажир погибли на месте происшествия.

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Лолита Белова