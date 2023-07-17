В Иркутской области устраняют последствия урагана

Около 2,5 тыс. жилых домов и 18 соцобъектов попали под отключение электроснабжения в Иркутской области из-за урагана 16 июля. Всего, по данным ГУ МЧС региона, аварийные отключения были зафиксированы в 12 населенных пунктах.

Прохождение грозового фронта сопровождалось порывами ветра до 25 м/с, интенсивным выпадением осадков – до 39 мм. Максимальное значение было зарегистрировано в городе Нижнеудинске. В ночное время отмечалось выпадение осадков по западным, южным, центральным, и северным районам, отметили в МЧС.

Сейчас специалисты выявляют аварийные участки линий электропередач. Дорожными службами проводится уборка улиц от упавших деревьев и веток.

Ранее сообщалось о последствиях урагана в Алтайском крае, где из-за сильного ветра повалило деревья. пострадали люди.

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Оксана Павлова