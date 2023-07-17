Искусственная плацента подает надежду глубоко недоношенным

Исследователи из Барселоны пытаются обмануть природу: они работают над созданием искусственной плаценты для крайне недоношенных детей. Тесты на животных показали эффективность их идеи: плод благополучно развивался в устройстве 12 дней.



Прототип воссоздает защитную среду для плода. Это полупрозрачный контейнер из биосовместимого материала, подключенный к системе циркуляции амниотической жидкости, которая защищает плод от внешних воздействий и позволяет продолжать развиваться легким, кишечнику и мозгу плода. Устройство не мешает вести ультразвуковой контроль за плодом.

Младенцы, рожденные на седьмом месяце беременности или ранее, считаются глубоко недоношенными, у них высок риск смерти и инвалидности. По данным Всемирной организации здравоохранения, в 2019 году в мире умерло около 900 тыс. таких глубоко недоношенных.

«Мы создаем систему, которая позволяет растить плод вне его матери, но примерно в таких же условиях, какие у него были внутри матери: он продолжает дышать через пуповину, питается через пуповину, живет в окружении жидкости при постоянной температуре»,— рассказывает руководитель проекта Эдуард Гратакос.

В его группе 35 человек из медицинского исследовательского центра BCNatal, объединения отделений акушерства и неонатологии двух больниц Барселоны, и Fundacion La Caixa, благотворительной организации, финансируемой Caixabank.

Команда проверила работу искусственной плаценты на ягнятах, эксперимент был остановлен на 13-й день. На очереди — поросята. До человеческих детей дело дойдет через несколько лет.

«Очень сложный проект! Он включает в себя множество разных медицинских и инженерных специальностей. Нужно быть максимально аккуратными, чтобы достичь цели — обмануть природу»,— говорит Гратакос.

Это не единственный подобный проект в мире. К примеру, группе ученых из Детской больницы Филадельфии удалось поддерживать жизнь зародышей животных 28 дней.

Келли Вернер, доцент кафедры педиатрии Колумбийского университета, не участвующая в барселонском проекте, уверена, что положительные результаты должны быть тщательно проверены в клинических испытаниях на людях, чтобы исключить побочные эффекты.

«Вдохновляющая разработка, но искусственная плацента не предназначена для замены естественной,— считает Вернер.— Мы все равно должны приложить максимум усилий для сохранения здоровья матери и снижения факторов риска, ведущих к преждевременным родам».

По материалам Reuters.

Ольга Грибова