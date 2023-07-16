В Ярославском районе ввели режим ЧС из-за загрязнения Волги

На территории Туношенского сельского поселения в Волге обнаружили нефтепродукты. В связи с этим введен режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщили в региональном департамент охраны окружающей среды и природопользования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Хабибулин Фото: Сергей Хабибулин

Вчера, 15 июля, в департамент поступили сообщения о загрязнении Волги маслянистой пленкой. В департаменте отметили, что Волга является объектом федерального экологического надзора. На место сразу выехали сотрудники Росприроднадзора и МЧС и отобрали пробы воды.

Депутат Ярославской областной думы Сергей Хабибулин сообщил «Ъ-Ярославль», что в Волге искупался человек и вышел из реки с черными пятнами.

«Сейчас проходит турслет предпринимателей на берегу Волги под Туношной. На Волге идет нефтяное пятно. Парень пошел искупаться и вышел из воды весь в нефти, попав в нефтяное пятно. МЧС сюда приезжали»,— рассказал господин Хабибулин.

Сегодня на заседании Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Ярославского муниципального района принято решение о введении режима ЧС местного значения на территории Туношенского сельского поселения. Также планируется установить боновые ограждения. Полиция опрашивает жителей, чтобы установить виновника загрязнения.

Алла Чижова