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В белгородском селе Илек-Пеньковка осколки снарядов повредили коммунальные сети агропредприятия

Со стороны Украины обстреляно село Илек-Пеньковка Краснояружского района Белгородской области. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор Вячеслав Гладков. По его предварительным данным, пострадавших нет.

Глава региона рассказал, что осколками снарядов в селе посечены складские помещения, забор, водонапорная башня и линия электропередачи на территории сельскохозяйственного предприятия. На месте уже работают аварийные службы, а обследование территории продолжается.

Вчера в том же районе ВСУ четыре раза выстрелили «из артиллерии» по окраине поселка Прилесье и пять раз — по окраине села Вязовое. Там осколками снарядов были повреждены забор и фасад сельскохозяйственного предприятия, обошлось без пострадавших.

Владимир Зоркий

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