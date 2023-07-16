Национализация «ТГК-2», задержка сдачи школы в Ярославле и УДО Феоктистова

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По букве закона

Экс-депутат муниципалитета Ярославля обжаловал приговор.

Ярославский суд изъял землю, на которой устроили свалку опасных отходов.

Прокуратура пополнила бюджет Ярославля на 21 млн руб.

Экс-сотрудник «Газпром газораспределение Ярославль» подозревается в получении взятки.

Ярославский суд вынес приговор капитану за гибель двух матросов.

Строителей дома для сирот в Борисоглебском будут судить за мошенничество.

Ярославский суд по иску генпрокуратуры изъял более 80% акций «ТГК-2» в собственность государства.

Мэрию Ярославля обязали изолировать снежный полигон.

Суд признал незаконной регистрацию епархией права собственности на муниципальное здание в центре Ярославля.

Суд удовлетворил ходатайство об УДО экс-главы ярославской федерации самбо Феоктистова.

Отставки и назначения

Бывший глава центральных районов Ярославля начал работу в Запорожье.

Директор ярославского «Шинника» покинул пост. Новым директором стал президент региональной федерации футбола Галимджан Хайрулин.

Экс-депутат Госдумы стал помощником мэра Ярославля.

Городская политика

В Ярославской области ликвидировали дом-интернат.

В парках Ярославля планируют брать новые аттракционы в лизинг.

В Ярославле Роспотребнадзор не рекомендовал купание в Тверицах.

Ярославское правительство закупило китайские «Тойоты».

Новая школа в Ярославле не сможет принять первоклассников 1 сентября.

В Ярославской области досрочно завершили весенний призыв.

Выборы

«Яблоко» отказалось от выборов в Ярославскую областную думу.

Ярославский облизбирком приостановил полномочия члена комиссии.

Цитаты недели

«Создание моей фейковой страницы — классический пример черных, грязных технологий. Страница переименована и создана специально для того, чтобы очернять меня, как человека, политика и гражданина в преддверии выборов» (Ярославскому депутату создали фейковый аккаунт)

Алла Чижова