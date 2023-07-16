Национализация «ТГК-2», задержка сдачи школы в Ярославле и УДО Феоктистова

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ
По букве закона
Экс-депутат муниципалитета Ярославля обжаловал приговор.
Ярославский суд изъял землю, на которой устроили свалку опасных отходов.
Прокуратура пополнила бюджет Ярославля на 21 млн руб.
Экс-сотрудник «Газпром газораспределение Ярославль» подозревается в получении взятки.
Ярославский суд вынес приговор капитану за гибель двух матросов.
Строителей дома для сирот в Борисоглебском будут судить за мошенничество.
Ярославский суд по иску генпрокуратуры изъял более 80% акций «ТГК-2» в собственность государства.
Мэрию Ярославля обязали изолировать снежный полигон.
Суд признал незаконной регистрацию епархией права собственности на муниципальное здание в центре Ярославля.
Суд удовлетворил ходатайство об УДО экс-главы ярославской федерации самбо Феоктистова.
Отставки и назначения
Бывший глава центральных районов Ярославля начал работу в Запорожье.
Директор ярославского «Шинника» покинул пост. Новым директором стал президент региональной федерации футбола Галимджан Хайрулин.
Экс-депутат Госдумы стал помощником мэра Ярославля.
Городская политика
В Ярославской области ликвидировали дом-интернат.
В парках Ярославля планируют брать новые аттракционы в лизинг.
В Ярославле Роспотребнадзор не рекомендовал купание в Тверицах.
Ярославское правительство закупило китайские «Тойоты».
Новая школа в Ярославле не сможет принять первоклассников 1 сентября.
В Ярославской области досрочно завершили весенний призыв.
Выборы
«Яблоко» отказалось от выборов в Ярославскую областную думу.
Ярославский облизбирком приостановил полномочия члена комиссии.
Цитаты недели
«Создание моей фейковой страницы — классический пример черных, грязных технологий. Страница переименована и создана специально для того, чтобы очернять меня, как человека, политика и гражданина в преддверии выборов» (Ярославскому депутату создали фейковый аккаунт)