МЧС предупредило о дождях и грозах на Кубани 17 июля

В Краснодарском крае 17 июля ожидаются кратковременные дожди, местами грозы и град. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

В ведомстве уточнили, что сильные дожди пройдут в южной части региона.

Ветер западной четверти будет достигать 9 метров в секунду, местами — 12-14 м/с. Температура воздуха днем составит от 24 до 29 градусов, ночью — от 15 до 20 градусов.

В Краснодаре переменная облачность, вечером возможен кратковременный дождь.

Анастасия Донскова

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