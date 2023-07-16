В Туапсинском районе восстановили соцобъекты, пострадавшие от наводнений

В Туапсинском районе восстановили две школы и детский сад, пострадавшие в результате наводнения 12 июля. Об этом сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал вице-губернатора Краснодарского края Анны Миньковой Фото: Telegram-канал вице-губернатора Краснодарского края Анны Миньковой

На территории муниципалитета продолжаются работы по ликвидации последствий проливных дождей. Лагери отдыха и здравницы Небуга запитали водой, завершены строительно-монтажные работы на территории лагеря «Радуга».

Аварийные бригады работают в Новомихайловском поселении, в котором прошли обильные ливни 15 июля.

«Теперь предстоит в течение суток вернуть водоснабжение. Там, где дома просушены, в ближайшие дни должно быть электричество. Комиссиям необходимо максимально быстро провести обходы - люди ждут помощи»,— заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Как отметил губернатор, решить вопрос с регулярными подтоплениями домов и социальных объектов в Туапсинском районе поможет не только очистка русел рек, но и создание ливневых коллекторов. Ранее глава Кубани заявил, что создание новых систем ливневых канализаций в районе осложнено плотной застройкой прибрежных территорий.

Анастасия Донскова

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