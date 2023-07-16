Клуб «Севастополь» покинули четыре игрока, не получившие российские футбольные паспорта

Футбольный клуб «Севастополь покинули четыре украинских игрока, не сумевших получить российские футбольные паспорта. Об этом сообщает «РБ Спорт» со ссылкой на гендиректора клуба Валерия Чалого.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ФК «Севастополь» Фото: пресс-служба ФК «Севастополь»

«Кто подал документы, прошел критерии и смог сделать российские футбольные паспорта, тех мы заявили. Всего у нас заявлено 19 футболистов. Те, кто по критериям не может пройти, их в команде уже нет»,— цитирует издание заявление господина Чалого.

16 июля состоится первый матч севастопольской команды в рамках второй лиги ФНЛ. Клуб встретится с игроками «СКА Ростова» на домашнем стадионе. Согласно требованиям турнира, легионеры не могут выступать за клубы. Валерий Чалый также отметил, что футболисты не должны быть «заигранными» за сборную Украины.

Анастасия Донскова

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