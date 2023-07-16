Следком проверит сведения о незаконной застройке пляжа в Усть-Лабинском районе

Председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить сведения об ограничении доступа к пляжу у реки Кирпили и рыболовной зоне в хуторе Аргатов Усть-Лабинского района. Об этом сообщила пресс-служба СКР.

По данным ведомства, местный житель сообщил, что в указанном сесте частным предпринимателем строится кемпинг. В ходе работ были сооружены насыпные дамбы из-за которых местные жители не могут попасть на пляж. В результате этих действий территория поросла сорняками, из-за чего у пляжа скопилось большое количество насекомых.

По итогам проверки полученных сведений в центральный аппарат СК будет представлен доклад о ходе и результатах мероприятий.

Анастасия Донскова

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