Бастрыкин поручил возбудить дело по факту смертельной аварии с пассажирским автобусом на Кубани

Председатель следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту ДТП при участии пассажирского автобуса на автотрассе «Краснодар — Ейск», в которой погибли два человека. Об этом сообщила пресс-служба СКР.
Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Краснодарского края
Накануне в районе 91 км автотрассы водитель грузовика выехал на встречную полосу, где столкнулся с рейсовым автобусом, следовавшим из Тулы в Анапу. В результате столкновения погибли два пассажира автобуса, еще 12 человек получили травмы и были доставлены в больницу.
«Инициирован вопрос об изъятии из органов полиции материала по данному факту и передаче его для дальнейшего расследования в следственные органы следственного комитета»,— говорится в сообщении.
Всего в автобусе находился 41 человек. Авария произошла ранним утром 15 июля в Брюховецком районе.
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