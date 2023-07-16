Кондратьев: система ливневок в Туапсинском районе потребует больших затрат

Система ливневого водоотведения в Туапсе, необходимая для предотвращения масштабных подтоплений потребует значительных затрат. Об этом сообщил глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев в Telegram.

По заявлению губернатора, ситуация с обустройством крупной системы ливневок, в которой нуждается район, затруднена застроенной береговой линией.

«Сейчас надо делать мощную ливневку, чтобы даже через застроенное кафе и ресторанами побережье вода уходила в море»,— отметил Вениамин Кондратьев.

Как добавил глава региона, край готов выделить необходимые средства.

Обильные ливневые дожди прошли в Туапсинском районе 12 и 15 июля. В результате разгула стихии подтопленными оказались несколько сотен домов и более 690 дворов. Погибли пять человек, поиски еще одной девушки продолжаются.

Анастасия Донскова

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