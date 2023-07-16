В Анапе задержали мужчину, пристававшего к подросткам

В Анапе задержали мужчину, который на улицах курорта приставал к подросткам «с непристойными предложениями». Об этом сообщает пресс-служба ОМВД России по городу.

Проверку начали в связи с информацией о данном факте, распространившейся в соцсетях. Мужчину нашли с помощью интеллектуальной системы видеонаблюдения «Купол».

«Полицейские установили, что задержанным оказался ранее судимый, 41-летний житель Волгограда»,— говорится в сообщении.

Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что приезжий на протяжении нескольких лет вел бродяжнический образ жизни и не был трудоустроен. Прибыв на курорт, мужчина также жил на улице и регулярно употреблял спиртное. В настоящее время задержанного проверяют на возможную причастность к преступлениям на территории Анапы.

Анастасия Донскова

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