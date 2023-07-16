В пробке у Крымского моста сгорел грузовик

В пробке у Крымского моста по направлению из Крыма сгорел грузовик. Об этом сообщает мыкерчь.рф в VK.

Автомобиль потушили и отбуксировали. Сообщается, что причиной происшествия стала неисправная проводка. В результате пожара никто не пострадал.

По данным информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру на 13:00, в очереди на проезд ожидают 1,1 тыс. автомобилей со стороны Краснодарского края. Время ожидания в пробке достигает четырех часов. Проезд со стороны Крыма свободен.

Анастасия Донскова

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