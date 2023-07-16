На Кубани движение шести поездов задержали из-за схода с рельс тележки технического состава

Движение шести поездов задержали из-за схода тележки технического состава между станциями Горячий Ключ и Саратовская. Об этом сообщила пресс-служба СКЖД.
Фото: пресс-служба СКЖД
Инцидент произошел днем 15 июля. Авария привела к задержкам в расписании движения поездов длительностью от 40 минут до трех часов. В ожидании проезда были остановлены составы, следовавшие в Адлер, Анапу, Сочи и Краснодар. К настоящему времени железнодорожное сообщение восстановлено в штатном режиме.
Причины аварии выясняются. Сообщается, что пострадавших в результате происшествия нет.
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