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На Кубани движение шести поездов задержали из-за схода с рельс тележки технического состава

Движение шести поездов задержали из-за схода тележки технического состава между станциями Горячий Ключ и Саратовская. Об этом сообщила пресс-служба СКЖД.

Фото: пресс-служба СКЖД

Фото: пресс-служба СКЖД

Инцидент произошел днем 15 июля. Авария привела к задержкам в расписании движения поездов длительностью от 40 минут до трех часов. В ожидании проезда были остановлены составы, следовавшие в Адлер, Анапу, Сочи и Краснодар. К настоящему времени железнодорожное сообщение восстановлено в штатном режиме.

Причины аварии выясняются. Сообщается, что пострадавших в результате происшествия нет.

Анастасия Донскова

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