В Севастополе обнаружили новый беспилотник над Черным морем

В Севастополе выявили и подавили еще один беспилотник над морем на внешнем рейде. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев в Telegram.

«Сейчас наш флот продолжает его уничтожение на воде»,— говорится в сообщении.

Ранее город подвергся массированной атаке надводных и летающих дронов. Силы Черноморского флота при содействии ПВО и РЭБ выявили и подавили пять БПЛА, два уничтожили. Еще два безэкипажных катера были обнаружены и уничтожены огнем из штатного оружия в северной части Черного моря.

Сообщается, что пострадавших и разрушений в результате атаки дронов нет.

Анастасия Донскова

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