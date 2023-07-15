Главные новости за 15 июля. Кубань, Крым, Адыгея

В Брюховецком районе около 05:10 утра на автодороге «Краснодар — Ейск» столкнулись рейсовый автобус и зерновоз. В результате аварии два человека погибли, семь — доставлены в больницу, 17 — пострадали. Общественный транспорт следовал из Тулы в Анапу.

Еще одна авария произошла в Динском районе. В результате столкновения автомобилей «Лада Калина» и «Рено Сандеро» пострадали шесть человек, один из пассажиров отечественной машины погиб.

В ритуальном зале Славянского кладбища в Краснодаре прошла церемония прощания с заместителем начальника отдела по мобилизационной работе Краснодара Станиславом Ржицким. Его похоронят на Аллее Героев кладбища Кальфа в Севастополе.

Полиция проводит проверку по факту массовой драки на улице Красной в Краснодаре. Что стало причиной конфликта — неизвестно. На кадрах, которые сняли очевидцы, видно, как несколько мужчин устроили потасовку на тротуаре.

Бурная река снесла пешеходный мост в поселке Новомихайловском в Туапсинском районе. Металлический мост через реку Нечепсухо связывает МКР Остров и улицу Колхозную.

Сотрудники МЧС спасли 48 человек, в том числе 20 детей из зоны подтопления в населенном пункте Новомихайловский Туапсинского района. Еще 110 человек, из них 37 детей были эвакуированы.

В ходе специальной военной операции на Украине погиб уроженец Туапсинского района Краснодарского края Роман Рязанцев. В районных группах в социальных сетях сообщается, что погибший является уроженцем поселка Южный, у него осталось трое детей.

В Горячем Ключе заработало уличное оповещение о подъеме уровня рек. Пресс-служба городской администрации сообщила, что вследствие повышения уровня воды в реке возможно подтопление жилых домов с приусадебными участками.

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