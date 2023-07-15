Из зоны подтопления Туапсинского района эвакуировали 160 человек

Из населенного пункта Новомихайловский Туапсинского района эвакуировали 160 человек, в том числе 57 детей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Сейчас населенный пункт полностью освобожден от воды, подтопленных территорий нет. В социально-значимые объекты вода не заходила. Спасатели проводят адресную откачку воды из подвальных помещений частных домов.

«Нарушенной остается конструкция моста в районе переулка Цветочный и конструкция пешеходного моста в районе между улиц Колхозная и Совхозная. Есть альтернативная дорога через федеральную трассу А-147», — говорится в сообщении ведомства.

Днем металлический мост через реку Нечепсухо в Туапсинском районе смыло потоками воды. Сотрудники МЧС спасли 48 человек, в том числе 20 детей из зоны подтопления в населенном пункте Новомихайловский. Еще 110 человек, из них 37 детей были эвакуированы.

В субботу, 15 июля, в Горячем Ключе также заработало уличное оповещение о подъеме уровня рек.

Тат Гаспарян

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