В Динском районе в ДТП погиб 26-летний мужчина, шесть человек пострадали

В Динском районе Краснодарского края в субботу, 15 июля, в результате столкновения автомобилей «Лада Калина» и «Рено Сандеро» пострадали шесть человек, один из пассажиров отечественной машины погиб. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю Фото: пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю

Авария произошла на автодороге «Краснодар – Кропоткин» около 13:00.

«В результате ДТП скончался от полученных травм в медучреждении 26-летний пассажир «Лады». Госпитализированы с травмами различной степени тяжести водитель автомобиля «Лада Калина» и его пассажир, а также водитель иномарки и три несовершеннолетних пассажира в возрасте 15 и 14 лет»,— говорится в сообщении.

По факту аварии проводится проверка. Полицейские устанавливают все причины и обстоятельства произошедшего.

Рано утром в субботу, 15 июля, в результате ДТП автобуса с грузовиком в Каневскую и Брюховецкую центральные районные больницы направлены 11 человек. В том числе двое детей, они не пострадали, находятся под наблюдением.

Тат Гаспарян

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