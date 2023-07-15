Полиция проводит проверку по факту массовой драки на улице Красной в Краснодаре

В Краснодаре на улице Красной произошла массовая драка. Сотрудники полиции проводят проверку по данному факту, сообщает пресс-служба УМВД России по городу Краснодару.

«По результатам проверки будут установлены личности участников инцидента и их действиям дана правовая оценка,— прокомментировал начальник пресс-службы УМВД России по городу Краснодару Артем Коноваленко.

Что стало причиной конфликта - неизвестно. На кадрах, которые сняли очевидцы, видно, как несколько мужчин устроили потасовку на тротуаре.

Тат Гаспарян

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