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В результате ДТП с автобусом в Брюховецком районе в больницы доставлены 11 человек

В результате ДТП автобуса с грузовиком в Каневскую и Брюховецкую центральные районные больницы направлены 11 человек. В том числе двое детей, они не пострадали, находятся под наблюдением, сообщает оперштаб Краснодарского края.

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю

«Пострадавшим пассажирам оказывают необходимую помощь. Ситуацию на месте контролирует глава Брюховецкого района Сергей Ганжа»,— говорится в сообщении.

Для остальных пассажиров в районе развернули пункт временного размещения. Туда же переведут тех, кто принял решение отказаться от госпитализации.

В субботу, 15 июля, на автодороге «Краснодар — Ейск» в результате столкновения рейсового автобуса и зерновоза погибли три человека.

Тат Гаспарян

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