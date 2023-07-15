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В Удмуртии неизвестные устроили поджог релейного шкафа на железной дороге

В Удмуртии следователи ищут неизвестного, поджегшего релейный шкаф на железной дороге в Удмуртии. Произошло это на перегоне Заводская — Люкшудья Горьковской железной дороги, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ГЖД.

Фото: Иван Шаповалов, Коммерсантъ

Фото: Иван Шаповалов, Коммерсантъ

На железной дороге отметили, что поджог не сказался на работоспособности оборудования и движении поездов.

Официальных сообщений от правоохранительных органов по данному инциденту пока не поступало.

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