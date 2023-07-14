Главные новости за 14 июля. Кубань, Крым, Адыгея

Сергею Денисенко предъявили обвинение в убийстве экс-капитана подводной лодки «Краснодар» Станислава Ржицкого, а также в незаконном обороте оружия.

В Туапсе обнаружили тело 15-летнего подростка, находившегося в доме, который смыло водой во время наводнения. Он стал пятой жертвой стихии.

В Крымском районе объявили режим повышенной готовности на 15-16 июля из-за неблагоприятного прогноза о ливнях, грозах и подъеме воды в реках.

Кубанский Роспотребнадзор усмотрел в деятельности «Яндекс. Такси» обман потребителей из-за того, что при заказе такси пассажиры не видят информацию о состоянии автомобиля и данных медосвидетельствования водителя.

В Сочи владельцы пострадавших машин, которые смыло бурными потоками воды, смогут получить компенсацию по 100 тыс. руб.

Ночью 14 июля в Абинске вспыхнул огонь на деревообрабатывающем комбинате. Площадь возгорания составила 250 кв.м.

Защитник Кристиан Рамирес, выступавший за ФК «Краснодар» с 2017 года, вернулся в венгерский «Ференцварош».

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил, что Черное море в Геленджике, Анапе и Сочи прогрелось до 25 градусов — аномальной для середины июля температуры.

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