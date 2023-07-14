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НМТП выплатил 20 млн рублей по решению суда за вред природе

ПАО «Новороссийский морской торговый порт» выплатило 20 млн руб. за ущерб, причиненный окружающей среде, по решению суда. Об этом сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова в Telegram.

Фото: Telegram-канал главы Росприроднадзора Светланы Радионовой

Фото: Telegram-канал главы Росприроднадзора Светланы Радионовой

Нарушения были выявлены еще в 2021 году. Проверка показала, что компания не выполняет обязательства по очистке акватории Черного моря у причалов предприятия от мусора. В результате бездействия площадь загрязнения превысила 1 тыс. кв.м. поверхности воды.

Решение суда о выплате ущерба было принято в марте текущего года. Поводом для обращения стало бездействие предприятия по оплате вынесенного природоохранным ведомством штрафа в размере 220 тыс. руб. и ущерба окружающей среде в размере 20 млн руб.

Анастасия Донскова

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