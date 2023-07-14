В Ярославле Роспотребнадзор не рекомендовал купание в Тверицах

Пробы воды в Волге, взятые Роспотребнадзором в районе Тверицкого пляжа в Ярославле, перестали соответствовать нормативам. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пляж в Тверицах

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля Пляж в Тверицах

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

Как ранее отмечал «Ъ-Ярославль», пляж в Тверицах был единственным, где купание было разрешено. Но теперь и здесь вода перестала удовлетворять нормам СанПин.

«Качество воды на городских пляжах, по результатам проверки Роспотребнадзора, не соответствует санитарным нормам. Воздержаться от купания рекомендуется в реке Волга в районе Тверицкого и Дзержинского пляжей, а также в реке Которосль в районе парка Подзеленье. На пляжах размещены красные флаги, оповещающие о том, что купание не рекомендуется, а также развешены памятки на кабинках для переодевания и стендах»,— отметили в пресс-службе мэрии.

Андрей Иванов