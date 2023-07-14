Поселения Туапсинского района хотят объединить в один округ

Поселения Туапсинского района могут объединить в один муниципальный округ. Об этом сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Причиной рассмотрения такой возможности стало отсутствие единого подхода к принятию превентивных мер, как отметил губернатор Вениамин Кондратьев в ходе совещания о ликвидации последствий ЧС после ливней.

«Внутри поселений нет качественного взаимодействия, а, значит, и порядка. На побережье бесконтрольная хаотичная застройка набережных, не чистят ливневки и каналы. Неуправляемая ситуация грозит большой бедой. Нужна слаженная работа»,— пояснил губернатор.

Сообщается, что муниципальным округом будет управлять один руководитель. Возможности реализации объединения поселений рассмотрят в ближайшее время.

В Туапсинском районе также решено провести дноуглубительные работы в руслах рек. В будущем, по мнению главы региона, это позволит избежать новых подтоплений.

Ливневые дожди, прошедшие в Туапсинском районе 12 июля, привели к масштабным подтоплениям дворов и домов местных жителей. В результате происшествия погибли четыре человека. Продолжаются поиски пропавшей девушки. В настоящее время в районе проводят оценку ущерба, причиненного стихией. Выплата компенсаций пострадавшим жителям начнется с 17 июля.

Анастасия Донскова

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram