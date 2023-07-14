Жителя Новороссийска оштрафовали за публичную демонстрацию символики экстремистов

Жителя Новороссийска оштрафовали на 2 тыс. руб. за демонстрацию символики экстремистской организации на одном из интернет-ресурсов в публичном доступе. Сведения об этом содержатся в картотеке дел Ленинского районного суда Новороссийска.

В ходе заседания было установлено, что в мае 2022 года мужчина опубликовал фотографию с флагом легиона «Свобода России» (признан террористической организацией, запрещен на территории РФ). Правонарушитель признал свою вину в полном объеме и заявил, что не имел какого-либо умысла, размещая запрещенное изображение. Кроме того данной страницей мужчина не пользовался на протяжении длительного времени и забыл о ее существовании.

Новороссийца признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 20.3 КоАП РФ (публичная демонстрация экстремистской символики). В случае невыплаты штрафа в течение двух месяцев мужчину могут арестовать на 15 суток или привлечь к принудительным работам, а также удвоить сумму штрафных санкций.

Анастасия Донскова

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