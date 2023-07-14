У Крымского моста увеличили число пунктов досмотра со стороны Крыма

На подъезде к Крымскому мосту со стороны РК увеличили количество пунктов досмотра. Об этом сообщил министр транспорта республики Николай Лукашенко в Telegram.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: сайт Минтранса РФ Фото: сайт Минтранса РФ

Работа пунктов усилена, чтобы в кратчайшие сроки минимизировать образовавшийся на пути к переезду затор. Людям, застрявшим в пробке раздают питьевую воду. Установлены дополнительные биотуалеты.

По данным министерства транспорта Крыма на 19:00 14 июля, со стороны Крыма очереди проезда через мост ожидают 310 автомобилей. Время ожидания в очереди достигает одного часа. Со стороны Тамани к мосту очередей нет.

Анастасия Донскова

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