Ярославское правительство закупило китайские «Тойоты»

ГКУ «Транспортная служба правительства Ярославской области» заключит контракт на поставку 6 автомобилей «Тойота Камри» для обслуживания лиц, занимающие государственные должности в Ярославской области. Итоги аукциона размещены на портале госзакупок.

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Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», аукцион на закупку шести седанов цвета «черный металлик» был объявлен 30 июня, начальная цена контракта составила 27,3 млн руб. Как следует из данных ЕИС «Закупки», для участия в торгах была подана одна заявка от ООО «Торговый Центр «Новорижский», расположенный в городе Красногорск Московской области.

С данной компанией и будет заключен контракт на поставку машин. Стоимость одного автомобиля определена в 4,55 млн руб. В спецификации указано, что страна происхождения товара — Китай. Срок поставки техники в Ярославль — до 15 декабря 2023 года.

Андрей Иванов