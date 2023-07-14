«Яндекс Погода»: 15 июля в Черноземье будет облачно и дождливо, до +24°

В субботу, 15 июля, в Черноземье будет облачно с прояснениями и дождливо. Среднесуточная температура в регионах составит +18°…+24°, следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

Прохладнее всего будет в Тамбовской и Липецкой областях, где воздух прогреется до +18°. В обоих регионах пройдут ливни.

В Воронежской области ожидаются дожди при температуре +21°.

Наиболее благоприятную погоду прогнозируют в Белгородской, Орловской и Курской областях. Там будет облачная погода с прояснениями, воздух прогреется до +22°…+24°.

Алина Морозова