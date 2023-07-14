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Утопившая собственного ребенка мать отправлена в СИЗО

Кировский районный суд Ярославля удовлетворил ходатайство следствия и отправил под арест 35-летнюю жительницу областного центра, обвиняемую в гибели собственного ребенка. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Ярославской области.

Обвиняемая

Обвиняемая

Фото: СУ СК РФ по Ярославской области

Обвиняемая

Фото: СУ СК РФ по Ярославской области

Ранее женщине предъявили обвинение в рамках возбужденного уголовного дела об убийстве. «Местной жительнице предъявлено обвинение в совершении убийства малолетнего лица, находящегося в беспомощном состоянии»,— отметили в пресс-службе областного управления СКР.

Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», погибла 10-тимесячная девочка. По предварительным данным сообщается, что мать утопила собственного ребенка. При рассмотрении дела в суде, следствие и прокуратура ходатайствовали об аресте обвиняемой.

Кировский районный суд ходатайство поддержал и отправил обвиняемую в следственный изолятор.

Андрей Иванов

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