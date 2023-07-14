Компенсации пострадавшим при потопе в Туапсинском районе начнут выплачивать с 17 июля

Компенсации жителям Туапсинского района, пострадавшим при наводнении 12 июля начнут выплачивать с понедельника — 17 июля. Об этом сообщил глава Кубани Вениамин Кондратьев в Telegram.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

«Это поможет людям восстановить свое жилье и вернуться к привычной жизни. Никаких выходных и отсрочек в решении этого вопроса быть не может»,— отметил губернатор.

В настоящее время идут работы по оценке ущерба, причиненного стихией. Как ранее заявил Вениамин Кондратьев ранее, на эти мероприятия отведено три дня.

Сильнейшие ливни обрушились на Туапсинский район 12 июля. На территории муниципалитета выпало три месячные нормы осадков. В результате бедствия подтопленными оказались 690 дворов и 290 домовладений. Пострадали четыре соцобъекта. К настоящему времени обнаружены тела четверых погибших, среди которых 15-летний подросток. Поиски 23-летней девушки, пропавшей при наводнении продолжаются.

Анастасия Донскова

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