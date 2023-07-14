В Севастополе прошла церемония прощания с сапером Александром Родителевым, погибшим при СВО

В Севастополе простились с главным старшиной, сапером Александром Родителевым, погибшим при спецоперации РФ на территории Украины. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев в Telegram.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал главы Севастополя Михаила Развожаева Фото: Telegram-канал главы Севастополя Михаила Развожаева

«Всегда шел впереди всех, выполняя сложнейшую работу по разминированию территории. Он геройски погиб в районе Курдюмовки (ДНР)»,— говорится в сообщении.

Александр Родителев родился и вырос в Севастополе. Окончил Высшее военно-морское училище в Санкт-Петербурге. До начала спецоперации мужчина работал на 13-м судоремонтном заводе Черноморского флота РФ.

Анастасия Донскова

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