Помощник депутата Госдумы Осадчего Роман Поливода стал кандидатом в депутаты Думы Краснодара

Роман Поливода, помощник депутата Государственной Думы Николая Осадчего, зарегистрировался в ЦИК Краснодара в качестве кандидата в депутаты Гордумы по 12-му избирательному округу от КПРФ. Об этом господин Поливода сообщил в Telegram.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Романа Поливоды Фото: Telegram-канал Романа Поливоды

«Избирательный округ включает в себя большую часть Комсомольского мкр. Территория мне знакома, проблемы тоже. Долгое время я проживал на улице Сормовская»,— говорится в сообщении.

10 сентября 2023 года в Краснодаре пройдут дополнительные выборы в депутаты Городской Думы по одномандатным избирательным округам №12, №15, №19, №24, №33 и №35. К настоящему времени, по данным ЦИК РФ, зарегистрированы четыре кандидата от КПРФ, один от партии «Справедливая Россия» и шесть самовыдвиженцев.

Анастасия Донскова

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