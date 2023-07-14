Улицу Рождественскую перекроют для транспорта 15 июля

Гастрономический фестиваль пройдет на улице Рождественской в Нижнем Новгороде 15 июля. Поэтому с 00:01 15 июля до 5:00 16 июля для транспорта будет перекрыто два участка: от площади Маркина до улицы Широкой и от площади Маркина до площади Благовещенской. Об этом сообщили в мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: администрация Нижнего Новгорода Фото: администрация Нижнего Новгорода

Движение трамвая №11 приостановят, стоянку и парковку на улице Рождественской запретят.

Фестиваль «Гастрономическая Рождественская» проходит в Нижнем Новгороде второй год в рамках проекта «Столица закатов». Каждую субботу лета улица становится пешеходной, а рестораны выносят столики на перекрытую проезжую часть.

Подробнее о событиях в Нижнем Новгороде — в подборке «Ъ-Приволжье».