Под Краснодаром обнаружили погребения трех древних культур

В Краснодаре на территории могильника в районе хутора Ленина обнаружили погребения, относящиеся к трем древним культурам: срубной, катакомбной и новотитаровской. Об этом сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

На месте были найдены лепные изделия, бронзовые украшения, кремневое орудие и другие ценности.

«Этот памятник археологии представляет безусловный интерес для изучения истории и быта племен, проживавших на Кубани в эпоху бронзы»,— говорится в сообщении.

Раскопки связаны с реконструкцией автодороги от Краснодара до Ставропольского края. В 2023 году на Кубани прошли 110 археологических экспедиций, 40 из которых продолжаются.

Анастасия Донскова

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