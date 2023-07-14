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Эксперт: инвестиции в недвижимость Сочи — привлекательнее, чем в ОАЭ

На фоне скачков валютного курса вложения в российскую недвижимость становятся более привлекательными и надежными, чем вложения в недвижимость ОАЭ и других популярных среди российских инвесторов стран. Об этом «Известиям» рассказала коммерческий директор федерального девелопера «Неометрия» Ольга Нарт.

Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

По словам эксперта, вложения в недвижимость традиционно используются как альтернативный способ сохранения и приумножения денежных средств. «В последние годы мы наблюдаем особенно активное развитие рынка — со стороны как спроса, так и предложения. На фоне последних событий, связанных с изменением курса рубля, вложения в российскую, в частности — курортную, недвижимость становятся еще более привлекательными, так как демонстрируют стабильность в качестве инвестиционного актива»,— говорит госпожа Нарт.

Эксперт отмечает, что цены на российскую курортную недвижимость — например в Сочи — изначально фиксируются в рублях: таким образом, платежи вносились и продолжают вноситься в национальной валюте. В случае инвестирования в недвижимость ОАЭ и других доступных для россиян стран, по словам Ольги Нарт, стоимость покупки фиксируется в долларах, курс которого в нынешних условиях заметно вырос. Это, по ее утверждению, означает, что актив достанется собственнику дороже, чем изначально предполагалось.

«Дело в том, что объекты недвижимости в ОАЭ часто покупаются с использованием инструментов рассрочки и других программ лояльности, и платежи вносятся частями. Таким образом, если инвестор планировал покупку в начале года и цена фиксировалась, когда доллар стоил 60 руб., то сейчас с учетом роста курса стоимость актива для него автоматически вырастет на 15–20%. Такие скачки в цене не позволяют говорить о стабильности зарубежных активов для россиян с точки зрения получения дохода»,— рассказывает коммерческий директор «Неометрии».

Ольга Нарт также отмечает, что при покупке российской недвижимости при условии использования инструмента рассрочки, который предлагают сегодня многие девелоперы, программы рассрочки в рублях не подвержены скачкам валютного курса, а значит, вложения инвесторов остаются защищенными. При этом, по словам эксперта, сочинская премиальная недвижимость в 2023 году продолжает показывать прирост в 20% в год, а за последние три года средневзвешенная стоимость квадратного метра в олимпийской столице выросла на 193%.

«На фоне растущего турпотока и развития региона с точки зрения курортной составляющей привлекательность недвижимости растет еще сильнее. Таким образом, на фоне геополитических изменений инвестиции в российскую недвижимость способны обеспечить сбережение средств и получение пассивного дохода»,— резюмирует Ольга Нарт.

Василий Хитрых

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